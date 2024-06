Deinze moet opnieuw op zoek naar nieuwe trainer: 'Hans Somers gelinkt aan eersteklasser'

KMSK Deinze heeft in onderlinge overeenstemming de samenwerking met Hans Somers en assistent-coach Hans Visser beëindigd. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen.

Na constructieve gesprekken en een zorgvuldige evaluatie, zijn beide partijen tot het besluit gekomen het contract stop te zetten. De club respecteert de keuze van beide coaches en waardeert hun inspanningen van de afgelopen maanden.

“We willen hen dan ook het allerbeste wensen voor de toekomst”, klinkt het. “De ambities van KMSK Deinze blijven ongewijzigd en de club zal zo snel mogelijk een nieuwe hoofdcoach aanduiden voor de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, die op 24 juni van start gaan.”

Somers was sinds november vorig jaar aan de slag bij Deinze. Hij volgde toen Marc Grosjean op. Deinze greep nipt naast een rechtstreeks ticket voor de Jupiler Pro League en verloor in de promotiefinale van SK Lommel.

“Er is niet één uitgesproken reden voor deze beslissing”, zegt Somers aan Het Nieuwsblad. “Het is het gevolg van de optelsom van meerdere factoren en vooral van persoonlijke motieven. Ik hoefde niet te vertrekken, ik had nog minstens één jaar in een ambitieuze omgeving kunnen werken.”

Somers kreeg echter meerdere aanbiedingen van andere clubs. Volgens de krant gaat hij aan de slag in de jeugdwerking van eersteklasser OH Leuven. “Ik zal straks dan ook geen T1 zijn, maar een andere job gaan doen”, klinkt het nog.

“Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn periode in de Dakota Arena. Voor beide partijen was het echter een goede zaak om snel duidelijkheid te creëren. Het zou een moeilijker verhaal geweest zijn als dit middenin de voorbereiding of het seizoen zou gebeurd zijn. De directie heeft nu de tijd om een nieuwe coach aan te stellen, die voldoende tijd krijgt om het nieuwe seizoen voor te bereiden.”