Antwerp hakt knopen door en komt met opvallende beslissing, maar ook goed nieuws voor de supporters

Royal Antwerp pakte in het seizoen 2022-2023 nog de dubbel, vorig seizoen kon het geen Europees voetbal afdwingen. Coach Mark van Bommel vertrok, onder de nieuwe T1 moet opnieuw gebouwd worden.

Jonas De Roeck is de nieuwe oefenmeester van The Great Old. Hij begint eerstdaags aan zijn nieuwe opdracht op De Bosuil. Ondertussen is ook al geweten wanneer hij en de spelers van Antwerp op het appèl verwacht worden.

De fysieke testen vinden op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni plaats. Op 26 juni begingen de trainingen van Antwerp. Voor de eerste training worden de poorten van terrein C opengezet, zodat ook de supporters kunnen komen kijken naar hun fanions.

Op woensdag 26 juni zal de eerste groepstraining onder leiding van onze nieuwe coach, Jonas De Roeck, plaatsvinden. Die eerste veldtraining is meteen ook een open training en dus kan jij onze Reds komen aanmoedigen! 😍🔴⚪



De open training vindt plaats op terrein C, gelegen… pic.twitter.com/A6M6VLz6hh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 21, 2024

Geen oefenwedstrijden in België?

Het volledige voorbereidingsprogramma van Antwerp werd ondertussen prijsgegeven. Van 7 tot 13 juli staat er een zomerstage in Waidring, Oostenrijk op het programma. Daar zal normaal gezien ook een oefenwedstrijd worden afgewerkt.

In België zullen normaal gezien geen oefenwedstrijden worden gespeeld of die staan toch (nog) niet op het programma bijgevoegd. Het is een stijlbreuk met wat de meeste clubs doen in aanloop naar het seizoen.