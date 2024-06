Besnik Hasi gewoon weer op trainingsveld bij KV Mechelen en reageert op saga rond hem: "Ja, het was een soap"

Besnik Hasi zou weggaan. Of ging hij misschien toch niet weg? Uiteindelijk is hij bij KV Mechelen aan boord gebleven. Ook het aanblijven van een trainer kan uitdraaien op een opmerkelijk verhaal.

KV Mechelen heeft donderdag de trainingen hervat, mét Hasi op het trainingsveld. Nochtans hadden hij en KVM aangekondigd dat hun wegen zouden scheiden. Alleen pakte Hasi naast een overstap naar Gent en kwamen De Roeck en Hoefkens niet naar Mechelen. Waarna Hasi alsnog bijtekende. Familie en Thuis was er niets tegen.

"Het was een soap, ja, dat mag je zeggen. Geen probleem", vertelt hij ons nu hij zijn werk toch verderzet bij Malinwa; "Ik heb altijd gezegd dat ik graag in Mechelen ben en dat is ook zo. Het is alleen zo dat je op een bepaald moment niet overeenkomt. Uiteindelijk heb ik nergens getekend en de club vond ook niemand op dat moment."

Positieve vibes overhalen Hasi

De sportief directeur van KV Mechelen zag zijn kans om in actie te schieten. "Het is vooral Tim Mathys die aan mijn mouw aan het trekken was. De voorzitter heeft een inspanning gedaan, ik ook, iedereen dus. Je ziet dat je nog iets kan doen als de wil er is. Veel mensen hebben mij ook positieve vibes gegeven", legt Hasi uit.

"Supporters, mensen waar ik mee samenwerk... Dan begin ik er ook over na te denken. Mijn bedoeling was nooit om naar het buitenland te gaan. Ik werk vandaag liever ergens waar ik iedereen ken. Voor mij persoonlijk is het misschien de beste keuze om stabiliteit te vinden bij Mechelen", is de coach tevreden met hoe het is uitgedraaid.