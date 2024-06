Britse kranten vernietigend voor Engelse ploeg: "England, it's never coming home!" en "Beschamend"

De Britse media sprak schande van de prestatie van The Three Lions tegen Denemarken. Het niveau was beneden alle peil, zeker voor een selectie met die kwaliteit. Vooral bondscoach Gareth Southgate kreeg er van langs.

De Daily Mail was bijzonder kritisch: “Het goede nieuws is dat Engeland niet verloor. Het slechte nieuws? Al de rest. Als de ‘Three Lions’ spelen zoals vanavond, liggen we er snel uit. Wat een Engelse treurmars op een laffe avond in Frankfurt."

"Eigenlijk van bij start tot finish weggespeeld door de Denen. Eigenlijk niet één speler ook die er wat bovenuit stak. Misschien was Foden nog de minst slechte. Engeland was slordig in balbezit, klikte niet in elkaar, ontbrak verve, vertrouwen en cohesie. Onhandig en ordinair, zeker in vergelijking met hun technisch wel sterke tegenstander.”

De krant bekritiseerde ook Southgates tactische keuzes: “Daar bovenop kwam nog dat het plan van Southgate om Trent Alexander-Arnold in het middenveld uit spelen naast Declan Rice, nu wel helemaal in duigen ligt. Die eerste heeft een geweldige pass in huis, maar in deze voor hem niet gebruikelijke rol is hij vooral inefficiënt."

"Engeland eindigde de wedstrijd als een geslagen elftal. Tijd om vanaf nul te herbeginnen. Want zelfs bij verlies tegen Slovenië in de laatste poulematch, is de kans klein dat ze de achtste finale niet halen. Maar dit is een wel heel ander verhaal dan het optimisme waarmee de kern naar Duitsland afgereisd is.”

BBC: "Schandelijke vertoning"

De BBC sloot zich aan bij de negatieve toon: “Engeland liet in Frankfurt na om nu al zekerheid te hebben over de achtste finale na een povere prestatie in Frankfurt,” schrijft de omroep. “Uiteindelijk mochten ze nog blij zijn met een punt na een ongeorganiseerde en zelfs schandelijke vertoning."

"Kane scoorde in zijn vierde opeenvolgende groot toernooi maar dat was alleen maar het sein om terug te kruipen en de tegenstander beter te laten worden, zoals al te dikwijls onder Southgate. De knappe gelijkmaker was allesbehalve onverdiend. Na de pauze had Foden pech met een schot tegen de paal, maar tegen Slovenië zal het een pak beter moeten. Als dit een auditie was van een potentiële EK-favoriet, was het een wel erg ontgoochelende.”

The Guardian: "Southgate kan zeggen dat ze dicht bij de kwalificatie zijn, maar wie niet?"

The Guardian was evenmin mals: “‘England, England, It’s Never Coming Home.’ Het lied - op de tonen van Yellow Submarine - was al te horen vóór de match en zou na de wedstrijd ook uit het Deense supportersvak galmen na negentig voor Engeland stresserende minuten. Op basis van deze match, hét understatement tot dusver op dit EK. Southgate kan nog zeggen dat ze dicht bij kwalificatie zijn voor de laatste zestien, maar daar hoeft niet mee gepocht te worden. Want welk land kan dat niet zeggen?”

Engeland miste volgens de krant structuur op het middenveld en aanvallende patronen: “Alexander-Arnold, Rice en Bellingham kenden een erg moeilijke avond. Southgate deed wenkbrauwen fronsen toen hij zijn aanvallende trio Saka, Kane en Foden inwisselde in minuut 70, maar zeker de eerste twee mochten niet klagen. Is Kane wel voldoende fit?"

"Ook Foden was matig. Engeland had nooit de controle, er was zelfs nooit enig geloof. Alsof de druk te zwaar woog. Wie dacht dat de opener van Kane bevrijdend zou werken, kwam bedrogen uit. Southgate had gehamerd op precisie in de passing. Dat gebeurde niet. Het was zelfs een verschrikking hoe slecht Engeland op dat gebied was. Het slechte veld leek daarbij geen helpende factor, met stukken gras die wel heel makkelijk losgerukt geraakten.”