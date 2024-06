Ex-speler Anderlecht en Roemeen vernietigend voor zijn thuisland: "Als Tedesco geen stommiteiten meer begaat, wint België toch simpel?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roemenië is niks om schrik van te hebben. Dat is in ieder geval de mening van Alin Stoica, Roemeen van geboorte. De ex-Anderlecht-speler had in het verleden ook al controversiële meningen en gaat er nu ook met de grove borstel door.

Stoica is niet mals voor zijn land. Hij beweert dat ze enkel op het EK staan door de oorlogen in de wereld. "Wit-Rusland en Israël konden niet thuis spelen. En tegen Zwitserland kon het aan de rust al 5-0 staan", zegt hij in La Dernière Heure. "Roemenië is echt geen goede ploeg. Tegen Oekraïne op de eerste speeldag hadden ze geluk dat de Oekraïense doelman Lunin dacht dat hij een Roemeen was. Roemenië speelt geen voetbal, maar wacht gewoon op fouten van de tegenstander." Roemenië kent geen grote spelers op dit moment, maar ze loeren wel constant op de counter. “Als België een beetje normaal doet en Domenico Tedesco geen stommiteiten meer begaat, dan zullen de Rode Duivels toch simpel winnen?" Stoica vond Tedesco immers vreemd doen tegen Slovakije. "De tactische keuzes van tegen Slovakije begreep ik niet. Geen Tielemans in de basis, Carrasco op linksachter, Doku op de rechterflank: wat was dat?" "Met Eden Hazard als coach - of zelfs met mij - had België wel de zege gepakt. Dat moet ook tegen Roemenië lukken. Het niveauverschil tussen de twee ploegen is immens. Het enige wat België niet mag doen, is cadeautjes uitdelen. De Roemenen leven daarvan."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg België - Roemenië live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/06).