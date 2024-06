Marc Degryse heeft wel heel opvallende mening: "Hem zet ik naast De Bruyne"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is van moeten voor de Rode Duivels tegen Roemenië. En dus laat iedereen zich dezer dagen wel uit over de mogelijke opstelling van de Belgen tegen de Roemenen. Ook Marc Degryse is helder in zijn bewoordingen.

Na de nederlaag tegen Slovakije hebben de Rode Duivels tegen Roemenië nog weinig bewegingsruimte, zoveel is duidelijk. En dus moet het er tegen de Roemenen op zijn. Dat beseft ook gewezen Rode Duivel Marc Degryse.

Die zou spelen met Vertonghen en Theate in de plaats van Debast en Carrasco in de verdediging, zeker Carrasco stond volgens Degryse niet op zijn plaats op de linksachter. De grootste verrassing vinden we echter op het middenveld.

"Op het middenveld opteer ik voor drie middenvelders. Onana op zes, voor hem De Bruyne en De Ketelaere", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Kevin De Bruyne is cruciaal. Daarom wil ik hem in de meest gunstige positie brengen."

De Ketelaere de grootste verrassing

"Ik zal niet zeggen dat Kevin een voorbeeld moet nemen aan Toni Kroos - ze zijn allebei wereldklasse. Maar de Duitser slaagt er wel in om constant aan de bal te komen en zo het spel te verdelen", aldus nog Degryse.

Hij beseft dat De Ketelaere zo dé verrassing wordt in zijn basiself, maar Degryse weet zich nog de wedstrijd tegen Italië in de Nations League te herinneren toen beiden ook prima met elkaar samenspeelden in een mooie wisselwerking.