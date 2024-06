Opvallend: gewezen huurling en paar uitgerangeerde spelers krijgen (voorlopig) nieuwe kans bij Club Brugge

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge speelt volgend seizoen Champions League en mag rekenen op zo'n extra 30 tot 40 miljoen euro aan prijzengeld. Dat wil echter niet zeggen dat het geld zomaar uit Jan Breydel zal rollen. De selectie lijkt ondertussen bekend.

De voorbije weken waren er de nodige vragen over Odoi, Balanta, Nielsen en Zinckernagel. Wie zouden ze houden, wie zou vertrekken en wat zouden ze er eventueel mee doen? Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de vier dossiers.

Op de medische testen van vrijdag waren Nielsen en Zinckernagel alvast wel aanwezig, waardoor ze voorlopig in ieder geval nog in de plannen passen. Een aantal sterkhouders kregen nog een weekje langer respijt.

© photonews

Nog geen Vanaken of Mignolet dus ook op training, terwijl er door het EK en de Copa America nog vijf spelers niet in Brugge zijn en dus nog niet meetrainen. Het gaat om De Cuyper, Jashari, Skov Olsen, Skoras en Ordonez.

Beperkt aantal spelers tekenen present

Voor Nicky Hayen wordt het dus werken met een beperkte groep tot op heden. Een aantal jonkies zoals Sabbe en Talbi zijn er wel opnieuw bij, terwijl ook Boyata en de geblesseerde Meijer present wisten te tekenen.

Romeo Vermant keert terug na een uitleenbeurt aan Westerlo en lijkt ook een kans te krijgen bij de A-kern van Club Brugge. Nordin Jackers, Bursik en Barbera tekenden ook present weet Het Nieuwsblad. Nicky Hayen begint maandag aan de eerste groepstraining met tien beloften in de kern.