En nu alles of niets voor de Rode Duivels: dit zijn de mogelijke scenario's voor de laatste speeldag

De Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd van het EK gewonnen. Na een zenuwslopende pot voetbal werd het 2-0 tegen Roemenië.

Het was zaterdagavond van moeten tegen Roemenië. Na de verrassende uitschuiver tegen Slovakije wisten de Duivels wat ze moesten doen.

Na doelpunten van Tielemans en De Bruyne werd het 0-2. De Rode Duivels bleven kans na kans verzamelen en tot de tweede goal viel was het 80 minuten lang nagelbijten.

Maar eind goed, al goed. De overwinning van de Belgen heeft overigens ook nog voor een unicum gezorgd. Voor de eerste keer ooit hebben alle landen uit een groep hetzelfde aantal punten op een EK.

Alles of niets

All to play for op de laatste speeldag. Voor alle ploegen van de groep kan het dus nog iedere kant op. We zetten de mogelijke scenario's even op een rijtje.

Als België groepswinnaar wil worden, moet er van Oekraïne gewonnen worden en mag Slovakije niet winnen van Roemenië. De Rode Duivels zijn zeker van een tweede plaats als er gewonnen wordt en als Slovakije wint van Roemenië.

Er wordt namelijk eerst gekeken naar het onderlinge duel. Dat wil dus ook zeggen dat een gelijkspel altijd genoeg is om door te stoten.

Als er van Oekraïne verloren wordt en Slovakije wint van Roemenië is er ook nog een kans. Dan zijn de Duivels afhankelijk van resultaten in andere groepen om mogelijks nog bij de beste derdes te zijn.