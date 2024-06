Done deal: KV Kortrijk haalt verrassende pion weg bij KAA Gent

KV Kortrijk heeft een pion weten los te weken bij KAA Gent. Francky Vandendriessche is de nieuwe doelmannentrainer van De Kerels. Dat hebben de West-Vlamingen officieel bekendgemaakt op hun sociale media.

Francky Vandendriessche was in het seizoen 2011-2012 ook al actief bij KV Kortrijk, daarna was hij sinds 2014 actief bij KAA Gent. Daar werd hij een vaste pion en was hij steevast een vaste luitenant van Hein Vanhaezebrouck.

Doordat er geen nieuw contract werd getekend door de T1 van Gent, heeft ook Francky Vandendriessche besloten om niet door te gaan bij de Buffalo's. Hij tekende nu bij KV Kortrijk, waar onlangs Glenn Verbauwhede werd ontslagen.

Francky Vandendriessche is de nieuwe keeperstrainer van KV Kortrijk. ✍️



Francky begint zo aan zijn tweede periode bij de club. In het seizoen '11-'12 was hij al actief bij KVK. 🤝



📝Alle info lees je via de link ⬇️https://t.co/do0SSiyJmI#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/1ZqD2s9vB6 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 24, 2024

"We namen eerder deze maand afscheid van Glenn Verbauwhede. Dat was een moeilijke beslissing en we staan erop om Glenn te bedanken voor zijn inzet voor de club. Met Francky Vandendriessche voegen we nu een schat aan eerste klasse-ervaring toe aan de technische staf."

"We zijn verheugd dat Francky terugkeert bij KVK,” aldus CEO Sports Pieter Eecloo op de webstek van KV Kortrijk. "We heten Francky nu van harte welkom terug in het Guldensporenstadion!", zijn ze bij De Kerels alvast in de wolken.