Kevin De Bruyne laat zich uit over toekomst bij Rode Duivels: "Er zal een moment komen dat ik zal stoppen..."

Kevin De Bruyne speelde een grote rol in de overwinning van de Rode Duivels. Hij sprak na afloop ook over zijn toekomst bij de nationale ploeg, maar kon er niet veel over kwijt.

Het was van moeten bij de Rode Duivels. Na de verrassende nederlaag tegen Slovakije moest de nationale ploeg weer wat rechtzetten tegen Roemenië. Dat gebeurde uiteindelijk ook. De Rode Duivels wonnen met 2-0 van Roemenië en hebben alles nog in eigen handen. De laatste speeldag zal over de groep beslissen. Kevin De Bruyne maakte het tweede doelpunt en kon op die manier de drie punten veiligstellen. Hij was alweer van goudwaarde. Maar KDB is ondertussen ook al 32 jaar oud. Hij kan nog perfect mee, maar wil hij na dit toernooi ook nog Rode Duivel blijven? "Ik heb daar nog niet over nagedacht", begon hij. "Het gaat vooral over het feit dat er veel nieuwe jongens zijn. Ik wil mijn kennis aan hen doorgeven. Er zal een moment komen, maar daar heb ik nog niet over nagedacht, dat ik zal stoppen en dan wil ik dat België het even goed blijft doen."