Monument van KAA Gent verlaat de club voor nieuw avontuur

Met Wouter Vrancken werd bij KAA Gent een nieuwe hoofdtrainer voorgesteld. Dit zorgt ook voor wat verschuivingen in de technische staf

Afscheid van een clubmonument

KAA Gent maakte bekend dat Francky Vandendriessche de club verlaat. Hij wordt keeperstrainer bij KV Kortrijk. De club waar hij in het verleden al aan de slag was als keeperstrainer. Vandendriessche was 10 jaar actief bij KAA Gent.

KAA Gent is heel hartelijk voor de inzet van Vandendriessche de afgelopen seizoenen. "De hele club wil hem uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet tijdens die lange periode en de bijdrage die hij geleverd heeft aan tien jaar Europees voetbal, een landstitel en een beker", zet KAA Gent op hun website.

Lange carrière in het Belgische voetbal

Francky Vandendriessche heeft heel wat jaren op zijn teller op de Belgische voetbalvelden. Dit eerst als doelman bij KSV Waregem, Moeskroen en Cercle Brugge. Op het einde van het seizoen 2006-2007 nam hij afscheid als profvoetballer.

Nadien werd hij keepertrainer bij de Rode Duivels, KV Kortrijk, Bergen en KAA Gent. Eén naam is wel bijna een rode draad door zijn carrière als keepertrainer.

Verbonden met Hein Vanhaezebrouck

Beide heren leerden elkaar kennen bij KV Kortrijk. Daar vormden ze 47 wedstrijden een tandem met elkaar tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2012.

Ze kwamen elkaar in de zomer van 2014 terug tegen bij KAA Gent en stonden samen in de dugout tot op het einde van het seizoen 2023-2024. Dit in totaal voor 371 wedstrijden stonden ze aan elkaars zijde.