Coach begaat uitschuiver, maar zet ook de toon: Genk-spelers krijgen krasse uitspraken te horen van Thorsten Fink

Thorsten Fink zal bij Genk een coach zijn die zijn stempel drukt. Van zijn uitspraken zullen zijn spelers misschien wel schrikken.

Genk plaatste een filmpje op zijn sociale media van de eerste toespraak van de Duitser voor zijn nieuwe spelersgroep. "Voor mij gaat het niet om wat ik al gewonnen heb. De volgende titel is wat belangrijk is, niet het verleden", aldus Fink. Nochtans is dat verleden best impressionant met al zijn jaren bij Bayern München.

"Ik heb vaak gefaald in mijn leven. In 1999 verloor ik de Champions League-finale in de laatste minuten in Barcelona. Ik kwam op het veld, maakte een fout en we verloren de Champions League. Hierdoor ben ik nu sterker. Niet door iets te winnen, maar door iets te verliezen. Ik heb er veel van geleerd", onderstreept Fink.

"Vorig seizoen hebben jullie veel verloren." Een uitspraak die bij de spelers die blijven wel even zal binnenkomen. "Maar dat doet er niet meer toe. We beginnen aan een nieuw hoofdstuk, met nieuwe energie. Ik wil dat jullie een goede carrière hebben, ik werk voor iedereen. Als iemand hier niet kan of wil spelen, vertrek dan alsjeblieft."

Nog zo'n uitlating die kan tellen. "Als je hier gelukkig bent, wil je tonen dat je beter bent dan je concurrent. Daar hou ik van. Ik hou er niet van als je geen toekomstvisie hebt." Fink maakt dus meteen indruk, al beging hij ook wel een kleine uitschuiver. Hij dacht dat Bryan Heynen al 32 was, maar die is er nog maar 27. Toch een verschil.