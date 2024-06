Rode Duivels bibberend naar de volgende ronde: loodzware opdracht tegen Frankrijk wacht nu

België stoot door naar de volgende ronde op het EK, maar zonder enige glans. Een teleurstellende partij tegen Oekraïne eindigde op 0-0 en daarmee hebben de Rode Duivels de tweede plaats in de groep beet. België moet het nu opnemen tegen Frankrijk.

Bondscoach Domenico Tedesco behield het vertrouwen in de spelers die voor de overwinning tegen Roemenië zorgden, op één wijzing na. Lukébakio was geschorst en Leandro Trossard nam zijn plaats in.

De wedstrijd had, net als tegen Roemenië, uitstekend kunnen beginnen voor de Belgen. Kevin De Bruyne vond al na 7 minuten een geweldige opening tot bij Lukaku, maar die trapte oog in oog met doelman Trubin half naast de bal en weg was de huizenhoge kans.

Avondwandeling in Stuttgart

Wat daarna volgde was gewoonweg niet goed genoeg. Weg was het vloeiende spel van tegen Roemenië, het leek meer op een avondwandeling. Weinig beweging, te weinig tempo en te veel misverstanden.

De Oekraïners konden zowaar enkele keren gevaarlijk opduiken voor het doel van Koen Casteels, zonder dat ze daarvoor echt goed moesten voetballen. De Belgische doelman redde pogingen van Yaremchuk en Sudakov en kort voor de pauze werd een voorzet van Yaremchuk bijna in doel verwerkt.

© photonews

Aan Belgische zijde konden we verder amper doelgevaar noteren. Kevin De Bruyne verraste toen hij een vrijschop rechtstreeks op doel trapte, maar in het zijnet. Op slag van rust plaatste de aanvoerder een bal in de handen van de Oekraïense doelman.

Het tweede bedrijf bracht geen beterschap. Het tempo bleef laag en het balbezit werd niet omgezet in kansen. De Duivels konden zelfs niet profiteren van de blunders van de Oekraïners achterin.

Na dom balverlies stuurde De Bruyne Lukaku diep, maar die besloot opnieuw ontzettend zwak. De ingevallen Carrasco verzuimde dan weer om De Bruyne op counter aan te spelen. Hij koos voor eigen succes en leed dan balverlies.

Wat later deed Carrasco het beter in combinatie met Lukaku, maar ditmaal zag hij zijn knal gered. Aan de overkant was er een geweldige tackle nodig van Faes om de 1-0 te voorkomen en moest Casteels alles uit de kast halen toen Malinovsky een hoekschop in één keer in doel krulde.

In de slotminuut was er nog een geweldige kans voor Sudakov, maar Koen Casteels stond pal. Bibberend naar de 0-0 die wel volstaat voor de tweede plaats in de groep, maar nu wacht wel een loodzware opdracht tegen Frankrijk.