'Club uit top-6 aast op speler die afgelopen seizoen indruk maakte bij Mechelen'

KV Mechelen huurde Norman Bassette afgelopen seizoen van Caen. Hij maakte de nodige indruk en zou ook volgend seizoen wel eens in België kunnen spelen. Maar mogelijk niet meer bij Malinwa.

"Bassette is niet onze speler. Wij staan machteloos in die situatie. Ik weet dat je in het voetbal niets kan uitsluiten. Ik weet dat Bassette hier tevreden was en hij kan hier misschien de beste stappen zetten", aldus Besnik Hasi onlangs nog tegenover onze redactie.

"Hij kent ons, wij kennen hem. Hij heeft ook pech gekend met blessures." Rest de vraag: zien we hem de komende jaren nog in België? Het zou na een jaar van ups en downs wel degelijk gaan kunnen voor de aanvaller.

© photonews

De 19-jarige Belgische aanvaller werd eerst op de bank gehouden door Steven Defour, die hem geen enkele keer in de basis opstelde in de competitie. Van januari tot maart had hij dan weer last van een meniscusblessure.

Ondanks deze tegenslagen heeft de in Aarlen geboren spits een sterke indruk gemaakt: zijn snelheid om ruimte te vinden achter verdedigers heeft hem in staat gesteld om schade aan te richten en 5 doelpunten te maken.

Cercle Brugge springt in de dans

KV heeft een aankoopoptie en zou hem graag definitief willen behouden, maar het gevraagde bedrag lijkt onbetaalbaar gezien de financiële situatie van Mechelen. En dus zijn er andere kapers op de kust, zo blijkt.

Volgens Sacha Tavolieri zou Cercle Brugge er veel voor over hebben om de speler binnen te halen. De Bruggelingen zouden zelfs onderhandelen met Caen om hem voor het volgende seizoen aan te trekken, een concreet aanbod zou in de komende dagen moeten worden gedaan.