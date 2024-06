Jan Vertonghen snapt er niks van: "Dat was naar mijn mening een grote fout van hen, ook niet de eerste keer"

De Rode Duivels speelden woensdagavond 0-0 gelijk tegen Oekraïne. Ze kwalificeerden zich voor de volgende ronde, maar mooi was het niet.

Op het veld leek niet veel te lukken bij de Belgen. Lukaku trapte aan het begin van de wedstrijd al half naast de bal en nadien konden we niet veel grote kansen meer noteren.

De Rode Duivels kwamen nog een paar keer goed weg, maar na een zwakke pot voetbal konden ze zich wel kwalificeren. Maar naast het veld ondervonden de Duivels ook problemen.

Zoals bondscoach Tedesco al aanhaalde tijdens zijn persconferentie, kwam de bus van de Rode Duivels bijzonder laat aan. Jan Vertonghen was daar echt niet tevreden mee.

"Dat was echt gek. Naar mijn mening was het een grote fout van de organisatie, de manier waarop we naar het stadion moesten komen. We hadden een politie-escorte achter onze bus", begon de verdediger.

"Ik begrijp niet waarom ze achter onze bus bleven. Het is ook niet de eerste keer. We hadden nu maar twee minuten om ons klaar te maken en alle dingen te doen waar we normaal 45 minuten voor hebben. Heel teleurstellend van de organisatie was het", besloot hij, duidelijk gefrustreerd.