OFFICIEEL: ervaren speler Club Brugge trekt de poort na vijf jaar dicht en heeft nieuwe uitdaging te strikken

Eder Balanta was ten einde contract bij Club Brugge. Op 31-jarige leeftijd keert de Colombiaan terug naar zijn thuisland. Hij heeft ondertussen al een nieuwe uitdaging gevonden in de vorm van een nieuwe club.

Eder Balanta was misschien niet een van de meest populaire spelers in de Belgische competitie, maar hij illustreert perfect het profiel van een vechtersbaas die je liever aan je zijde hebt dan als tegenstander - zoveel is duidelijk.

Zelfs als hij niet in de basis stond, was hij waardevol voor zowat alle trainers bij Club Brugge: hoe vaak werd er geen beroep op hem gedaan in het laatste kwartier om een resultaat veilig te stellen met sluwe tussenkomsten?

Toch heeft dit de clubleiding niet aangezet om zijn contract te verlengen. Als vrije speler heeft Balanta zich ondertussen verbonden aan America de Cali in Colombia. Daarmee gaat het eindelijk eens aan het werk in eigen land.

Eder Balanta, op zijn eigen manier gewaardeerd door het Brugse publiek

Hij zal niet worden beschouwd als een legende van het Jan Breydelstadion, maar verlaat de club na vijf jaar met vier titels, 144 gespeelde wedstrijden... en 32 gele kaarten. Bij zijn komst zat Loïs Openda nog op de bank bij Club Brugge en had Charles De Ketelaere nog geen enkele wedstrijd in het eerste elftal gespeeld.

Hoewel hij nu terugkeert naar zijn thuisland, zal Eder Balanta pas voor het eerst in zijn carrière uitkomen in de Colombiaanse competitie: het was immers bij de bekende Argentijnse club River Plate waar hij tot bloei kwam en een transfer naar Europa versierde.