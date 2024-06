Vandenbempt maakt zich zorgen over Tedesco en relatie met fans: "De Bruyne reageerde verkeerd"

Domenico Tedesco heeft de boter gegeten bij veel fans en waarnemers. De bondscoach werd 'angsthazenvoetbal' verweten. Peter Vandenbempt ziet dat de druk op zijn schouders groot is en dat hij daar niet altijd correct op reageert.

Zo verwees hij op zijn persconferentie achteraf vooral naar de verstoorde voorbereiding van de match omdat de spelersbus niet op tijd in het stadion aankwam. "Dat Tedesco achteraf beweerde dat de Duivels zeer goed speelden, vond ik toch vreemd", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Zijn tirade over de organisatie kan op weinig begrip rekenen. "Dat is de reactie van een jonge, onervaren trainer, die ineens hypersensitief reageert. Als een coach dan nerveus is, worden spelers misschien ook zenuwachtig. Kevin De Bruyne zei daarover: "Geen excuses, tijd genoeg". Dát is gesproken als een echte man."

Tedesco was ook geïrriteerd. "Geen goed teken. Ik begrijp dat zijn voornaamste conclusie is dat de Duivels geplaatst zijn. Maar met dichtgeknepen billen en amper 4 punten de volgende ronde halen in de allerzwakste poule? Dat vind ik geen prestatie, daar kan je écht geen hoge borst over opzetten."

Maar kan de relatie met de fans nu nog gelijmd worden? "Daarnaast ben je in een bijzonder vervelende situatie terechtgekomen met de supporters door dat voorval. Het is heel ongelukkig dat die relatie nu plots verstoord is. Nochtans kon je de Duivels geen gebrek aan inzet verwijten."

"Ik vind wel dat de Duivels áltijd de fans hadden moeten groeten. Ongeacht hoe hard zo'n fluitconcert aankomt en hoe gefrustreerd je ook bent. De Bruyne heeft daar volgens mij fout gereageerd. Ze hadden gewoon even de fluitjes moeten incasseren en een hand opsteken. Dit was niet goed gedaan."