📷 Tour-koorts: RSC Anderlecht komt met héél mooi eerbetoon aan Remco Evenepoel

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel gaat de komende drie weken proberen het podium te halen van de Tour de France. Ondertussen is hij aangekomen in Firenze, waar zaterdag de start van La Grande Boucle wordt gegeven.

We kennen Remco Evenepoel natuurlijk ook nog als gewezen voetballer. Hij was jeugdinternational en speelde een aantal jaren bij de jeugd van RSC Anderlecht, alvorens alsnog de overstap te maken naar het wielrennen.

Toch volgt hij nog steeds het voetbal. Hij was al meermaals te gast in het Lotto Park en is ook bezig met de prestaties van de Rode Duivels. Donderdag gaf hij nog een opvallende pronostiek van de Rode Duivels tegen Frankrijk.

Iedereen Sporting Boy. šŸš²šŸ’œ



Un maillot cycliste à la veille des débuts de Remco dans le Tour de France. Beschikbaar op https://t.co/iPXzLZ2VVD. pic.twitter.com/hIHwoSM3lG — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 28, 2024

Bij RSC Anderlecht willen ze de wielrenner ondertussen eren. Ter ere van de Tour de France zijn ze dan ook gekomen met een speciaal truitje om Evenepoel veel succes te wensen tijdens zijn eerste Grande Boucle in zijn carrière.

Het gaat om een wielertenue om Evenepoel te ondersteunen en zal in een 'limited edition' verkocht worden onder het motto 'Iedereen Sporting Boy'. Het truitje is volgens paars-wit uitgewerkt in samenwerking met Castelli.

Al waren er ook al meteen een paar mensen met een beetje kritiek, omdat de maten niet op ieders maat zouden zijn: