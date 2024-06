Klein beetje tegenkanting, maar Franse helden van weleer zeker van hun zaak: "Roemenen zijn beter dan de Belgen!"

Zoals we ze kennen is er veel zelfzekerheid bij de Fransen. Het vertrouwen is er om de Belgen naar huis te sturen, ondanks dat 'Les Bleus' ook maar met 5 op 9 uit de groepsfase kwamen.

Tijdens het RMC Sport-programma Rothen s'Enflamme blikten Jerome Rothen, Emmanuel Petit en Christophe Dugarry vooruit op de achtste finale tussen Frankrijk en België. Vooral die laatste twee weten wat het is om succes te beleven bij de nationale ploeg. Het zijn ook die twee die net veruit het meest zelfverzekerd zijn.

"Elke keer we in de problemen komen op dit EK is het tegen een hechte ploeg", meent Emmanuel Petit. Waar hij mee bedoelt dat de Rode Duivels volgens hem niet als een blok of collectief spelen. Hij staat al klaar om Frankrijk de winnaar te verklaren. "Ik heb geen schrik van de Belgen. Voor mij zijn de Roemenen beter dan de Belgen!"

Gebrek aan intensiteit bij de Duivels

Christophe Dugarry is ook niet bepaald op zijn hoede voor België. "Ik denk wel dat Frankrijk eerder geneigd is om een grootse prestatie te leveren en zich te herpakken. De Belgen zijn niet in staat om intensiteit in hun spel te leggen!" Dat gebrek aan intensiteit is ook één van die zaken die de supporters stoorde in de vorige match.

"Ze hadden moeten verliezen tegen Oekraïne." Jérome Rothen daarentegen is er nog niet gerust in. "Ik ben vooral ongerust over ons niveau. De Bruyne, Trossard, Doku: zoals onze spelers kunnen ook zij het verschil maken."