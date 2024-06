Tedesco laat zich weinig horen en dat levert kritische vragen op: dit heeft Franky Vercauteren erover te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Franky Vercauteren nam op vrijdag het woord om een aantal heikele thema's te bespreken. Eentje daarvan is dat we bondscoach Domenico Tedesco nogal weinig horen of zien tussen de wedstrijden door.

Als we de vergelijking maken met Marc Wilmots en Roberto Martinez, dan zien we Domenico Tedesco wel heel weinig. Dat is een kritiek die door verschillende mensen van de media ondertussen is gemaakt en toch zijn gevolgen heeft.

Ook op de perceptie die leeft over de bondscoach. Franky Vercauteren heeft zijn bondscoach bij de VRT wel verdedigd met vuur: "We zien hem niet, maar dat is zijn persoonlijkheid en de manier waarop iemand werkt."

"Het is de manier waarop hij zich goedvoelt om een volgende wedstrijd voor te bereiden. Hij heeft het recht om te denken dat hij hier niet moet zijn of dat hij andere dingen te doen heeft of dat er andere prioriteiten zijn."

Wereld van vrije meningsuiting

"We zitten in een wereld van vrije meningsuiting en van vrije wil. Iedereen mag zich uiten op zijn manier, dus waarom niet? De ene zal zeggen dat het nodig is, de andere niet. Hij heeft zijn prioriteiten en die gaan voor op de rest."

"Het incident rond de bus? Ik denk dat het voor Tedesco wél een impact had en een invloed had op het sportieve. Je kan zo'n zaken niet veranderen en je moet er mee leven en het ook oplossen. De focus moet behouden blijven."