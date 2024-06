📷 Met deze tenue zal Club Brugge volgend seizoen op zoek gaan naar 20ste landstitel

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge maakte zaterdag bekend in welke shirts ze volgend seizoen zullen aantreden in de Jupiler Pro League.

Club Brugge speelde vorig seizoen op de slotspeeldag kampioen door gelijk te spelen tegen stadsgenoot Cercle Brugge. Het seizoen eindigde zo na een spannende race in het voordeel van Club.

De teller staat momenteel op 19 landstitels. In de laatste vij jaar won Club vier titels. Enkel in het seizoen 2022-2023 ging Antwerp met de titel lopen na het moment van Toby Alderweireld in de slotminuten.

Volgend seizoen hoopt Club om de twintigste landstitel te kunnen bemachtigen en zo dichter te komen bij de 34 titels van recordkampioen RSC Anderelcht. Ook in Brussel is het doel de landstitel.

De jacht naar de titel zal Club zoals steeds aanvangen in een nieuwe teneu. In de oefenwedstrijd tegen Knokke zaterdag speelde blauwzwart al in hun splinternieuwe witte teneu.

Die oefenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Een domper voor de Brugse mannen die hun nieuwe teneu dus nog geen eer aandoen. De start van de competitie staat gepland op 26 juli. Dan speelt Brugge tegen KV Mechelen.