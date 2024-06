Anderlecht klopt promovendus zonder EK-gangers: twee uitblinkers maken indruk

De kop is er ook voor RSC Anderlecht af. Paars-wit won zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen op Neerpede tegen promovendus Dender. En daarmee hebben ze bij paars-wit meteen heel wat vertrouwen getankt.

RSC Anderlecht wilde op Neerpede achter gesloten deuren meteen indruk maken in zijn eerste oefenwedstrijd, maar dat zou aanvankelijk niet lukken. Integendeel: promovendus Dender kwam zelfs op voorsprong.

Met de nodige meeval, dat moeten we er wel bij vertellen. Het was uiteindelijk Sardella die een bal in eigen doel zag belanden. Daardoor was het plotsklaps 0-1 voor Dender en moest Anderlecht dus nog wat meer aan de bak.

© photonews

In de kern van Anderlecht sowieso veel jonkies, omdat heel wat Belgen en Denen nog op het EK actief zijn voor hun land. En zo zagen we onder meer De Corte, Engwanda, Lapage en Ure aan de aftrap tegen Dender.

Werk aan de winkel na rust

Ure? Die maakte indruk. Net als een paar andere youngsters, al waren er natuurlijk ook ervaren spelers als Verschaeren, Amuzu en Rits om de rest van de troepen bij te staan. En dat zou in de eerste helft ook lukken.

Met dank aan Ciske Amuzu. Eerst kreeg hij een strafschopfout te verwerken en zette hij de elfmeter zelf om, daarna wist hij met een gemeten pass Ure op weg te zetten naar de 2-1 ruststand die ook de eindstand bleek te zijn.