Onmogelijke opdracht? Daarom is Frankrijk topfavoriet tegen België

In 2018 was het nek-aan-nek tussen Frankrijk en België. Deze keer lijkt het duel op papier iets minder in evenwicht te zijn.

De marktwaardes van spelers zijn niet alles. Men herinnert zich vooral de beroemde uitspraak van Johan Cruijff, die zei: "Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken." En dat is wat voetbal vaak mooi maakt. Maar de marktwaardes zijn vaak toch indicatoren. En in het geval van de wedstrijd tussen Frankrijk en België, maken ze van onze buren zeker de favoriet. We berekenden de waarde van het team dat Domenico Tedesco opstelde voor de wedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de marktwaardes op Transfermarkt waren de elf basisspelers goed voor 319,5 miljoen euro. Frankrijk stelde tegen Polen een ploeg op die 702 miljoen euro waard is, meer dan het dubbele van die van de Rode Duivels. Maandag zullen de troepen van Domenico Tedesco dus nog iets harder hun best moeten doen. Uiteindelijk heeft Frankrijk ook nog niet gepresteerd zoals verwacht wordt van een team dat meer dan 700 miljoen euro waard is op dit EK.





