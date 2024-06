Analist wijst naar Tedesco: "Daar is de angst gekomen"

Maandagavond begint het 'echt' voor de Rode Duivels. Dan moet er in de achtste finales gespeeld worden tegen Frankrijk. De analisten blijven voorlopig kritisch en kunnen alleen maar hopen op het beste, zoveel lijkt nu al duidelijk.

Na de 0-1 tegen Slovakije volgde een goede wedstrijd op leven en dood tegen Roemenië, maar tegen Oekraïne was het alweer wat minder. En ook de tactische richtlijnen van Domenico Tedesco riepen vragen op.

"Ik denk dat de wedstrijd tegen Slovakije heel veel schade heeft aangericht. Vooral in het mentale aspect", aldus Arnar Vidarsson in zijn analyse bij Sporza over hoe het nu allemaal aan het lopen is bij de Rode Duivels.

© photonews

"ik mis vanalles een beetje. De angst is erin geslopen volgens mij. Wat ze voor mij morgen moeten doen? Lef tonen. Maar het lef moet van de trainer komen. Hij moet tonen dat ze all-in gaan spelen en dat ook willen doen."

Wit konijn uit de hoed?

"Je kan dat doen met drie achterin of met vier achterin en met twee spitsen, maar je moet toch eens iets anders gaan doen om de tegenstander te verrassen", beseft de IJslandse sterke man van KAA Gent met een verleden bij de IJslandse nationale ploeg.

Aan Tedesco en zijn staf om op maandag met een wit konijn uit de hoed te komen, qua opstelling of qua spelers die worden opgesteld? De komende vierentwintig uur moet u bij ons niets missen van de voorbereiding, de supporters in Duitsland, de wedstrijd én de reacties.