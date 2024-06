Club Brugge kondigt nieuwe miljoenentransfer aan met filmpje op X

De transfer van Argentijnse verdediger Zaid Romero is volledig rond. Club kondigde de transfer nu ook aan op hun sociale media.

De transfer was al zo goed als rond en nu is Zaid Romero ook officieel een speler van Club Brugge. Romero is een 24-jarige verdediger die overkomt van het Zuid-Amerikaanse Estudiantes.

Club heeft wel diep in de buidel moeten tasten om de linksvoetige verdediger naar België te halen. Volgens Fabrizio Romano betaalde Club een som van zes miljoen voor de Argentijn.

In een filmpje op X kondigde Club Brugge transfer aan. In het filmpje is eerste een jong meisje te zien met een tekening van een Argentijnse vlag. Nadien is Romero te zien met de vlag over zijn schouders.

"Hallo, ik ben Zaid Romero en ik ben erg blij om hier te zijn. Ik kijk er naar uit om de fans te ontmoeten", klinkt het bij Romero in het filmpje op X. Maandag traint Romero al voor het eerste maal mee.

Om de fans te ontmoeten zal Romero nog even moeten wachten. Er staan nog enkele oefenwedstrijden gepland maar pas op 26 juli opent Club de Belgische competitie thuis tegen KV Mechelen.