Club Brugge slaat verrassende slag

Club Brugge speelde afgelopen seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen wil blauw-zwart er staan. En daartoe doen ze ook heel wat interessante transfers.

De voorbije weken en maanden werden al een aantal interessante transfers afgesloten door Club Brugge. En ook de komende weken en maanden mag er nog wat verwacht worden.

Om een en ander in goede banen te leiden werd de afgelopen maanden ook een nieuwe structuur op poten gezet binnen blauw-zwart. CEO Vincent Mannaert werd vervangen door verschillende mensen binnen het organigram.

Nieuwe Head of Scouting voor Club Brugge

Blauw-Zwart stelde ondertussen ook een nieuwe Head of Scouting aan. Ze haalden daarbij opvallen genoeg wel een oude bekende in huis met een man die ze nog kennen uit hun rijke verleden.

© photonews

Jan-Pieter Martens maakte op zijn sociale media zij aanstelling als Head of Scouting bij Club Brugge bekend. Hij was in een ver verleden ook al eens actief voor Club Brugge, maar koos daarna voor verschillende buitenlandse avonturen.

Sinds 2013 was hij teammanager bij Schalke 04 en vanaf 2019 werd hij scout in Gelsenkirchen bij het team waar onder meer Marc Wilmots actief is in het radarwerk. Nu keert de sterkhouder van Schalke 04 terug naar België bij een avontuur bij zijn oude liefde. We wensen Jan-Pieter Martens veel succes in zijn nieuwe opdracht.