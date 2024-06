De volledige gids voor Belgische supporters: alles wat je moet weten over Düsseldorf!

De knock-outfase is begonnen: na Frankfurt, Keulen en Stuttgart reizen onze Rode Duivels naar Düsseldorf om Frankrijk te confronteren in de achtste finales. De supporters zullen talrijk aanwezig zijn, en Voetbalkrant stelt je deze kleine stad vlakbij België voor!

Als de Belgen hun groep hadden gewonnen, zouden ze naar München zijn gegaan. Een stad die natuurlijk veel te bieden heeft en waarschijnlijk meer resoneert bij de Belgische supporters om diverse redenen. Of het nu gaat om het Oktoberfest of de Allianz Arena. Maar door als tweede te eindigen, hebben de Rode Duivels hun ticket genomen naar Düsseldorf en een van de kleinste stadions van het EK, de Düsseldorf Arena.

Goed nieuws voor de Belgische supporters: net als Keulen, ligt Düsseldorf dicht bij de grens, in het Ruhrgebied. De twee steden liggen slechts op 25 minuten met de trein of 45 minuten met de auto van elkaar. Dus als je wilt, is het zeker mogelijk om ook in Keulen te verblijven. Maar Düsseldorf heeft ook veel te bieden, en Voetbalkrant staat klaar om je er alles over te vertellen!

Mobiliteit in Düsseldorf

Om naar Düsseldorf te reizen, geef de voorkeur aan het openbaar vervoer, dat gratis is in Duitsland voor houders van tickets. Je pas is 36 uur geldig rond de wedstrijd, via de app van de UEFA. Het beste is om naar Keulen te gaan (1 uur directe trein vanuit Luik, 2 uur vanuit Brussel), en dan de ICE-trein (rode lijn) te nemen die elke 30 minuten vertrekt vanaf het centraal station van Keulen en binnen 20 minuten in Düsseldorf aankomt.

© photonews

reken met de auto vanuit Brussel op 2 uur en 30 minuten rijden, en ongeveer 1 uur en 30 minuten vanuit Luik. Let op: Duitsland heeft dit weekend "code rood" voor het verkeer (start van de vakantie), dus verwacht files en plan ruim op tijd!

In Düsseldorf brengen metro's en trams je van het centraal station naar de fanzone in een tiental minuten. Vijftien minuten met de U-bahn naar de fanzone van de Schauspielhaus, iets minder naar de fanzone van de Burgplatz. Te voet zal het slechts 25 minuten zijn. Düsseldorf is niet de grootste stad van dit EK.

De fanzone in Düsseldorf

De belangrijkste fanzone van Düsseldorf bevindt zich op de Burgplatz, in het hart van de oude stad en aan de oever van de Rijn. Hier kunt u toerisme combineren met het bekijken van de achtste finales van het EK 2024 op de grote schermen die daar zijn voorzien. Zoals in alle fanzones van dit EK, zijn er ook drank- en eetkramen.

© photonews

De fanzone op de Burgplatz is geopend van 's middags tot 23.30 uur. Merk op dat 1895, de supportersfederatie van België, hier geen permanente aanwezigheid heeft. Hoewel alle Belgische supporters hier zaterdag zeker samen zullen komen om de EK-wedstrijden bij te wonen. De ontmoetingsplaats voor supporters op wedstrijddag is in Rheinpark, verder naar het noorden langs de Rijn.

Wat te doen in Düsseldorf?

Zoals de meeste steden in West-Duitsland, werd Düsseldorf grotendeels verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog en herbouwd met efficiëntie als doel, niet esthetiek. De Altstadt, de oude stad, ligt dicht bij de fanzone en je hebt het snel verkend. Maar de oude stad is vooral beroemd om zijn gezelligheid.

© photonews

In Düsseldorf is de biercultuur is van groot belang in deze kleine stad waar veel bars op je wachten. Je moet zeker de altbier proberen, typisch voor Düsseldorf en vrij moeilijk elders te vinden. Vraag vooral niet om een kölsch, het bier van de naburige stad: de rivaliteit tussen Keulen en Düsseldorf op het gebied van brouwen is fel.

Voor de meer cultureel geïnteresseerden heeft Düsseldorf ook verschillende zeer interessante musea, zoals de Kunstpalast. Als de zon schijnt, is de wandeling langs de Rijn in Rheinpark, die je ook naar de ontmoetingsplaats van de supporters brengt, een must. En voor degenen die geen zin hebben in worstjes, weet dat Düsseldorf de op twee na grootste Japanse gemeenschap van Europa heeft en dat je dus van heerlijk eten kunt genieten in Little Tokyo nabij de Immermannstrasse.

De dag van Frankrijk-België

Afspraak om 12 uur bij het fan ontmoetingspunt in Rheinpark op wedstrijddag, met een vrij lange fanwalk op het programma aangezien de supporters 3,8 km zullen lopen om de Düsseldorf Arena te bereiken.

De fanwalk zal starten rond 14u30 en ongeveer 1u30 duren... hopelijk is het weer, dat op zaterdag flink heeft huisgehouden in Dortmund, maandag wat gunstiger. Op het moment van schrijven was er nog niets gecommuniceerd door 1895 over een eventuele DJ-set, maar men kan een goede sfeer verwachten, zoals tijdens de groepswedstrijden. Tot ziens in Düsseldorf!