Franse aanvaller heeft het basiskamp van Les Bleus verlaten

Dinsdag speelt België tegen Frankrijk. De Fransen hebben getraind zonder Kingsley Coman.

Kingsley Coman kent een bewogen seizoen. Knie- en liesproblemen hebben het einde van het seizoen van de achtvoudig Duits kampioen aanzienlijk verstoord. Zijn EK is ook verstoord: Hij kwam niet van de bank tegen Polen en tegen Oostenrijk, en kwam pas in het laatste kwartier in actie tegen de Nederlanders.

RMC meldt dat de vleugelspeler van Bayern het trainingskamp van Les Bleus heeft verlaten. Maar deze keer is er een gelukkige reden achter.

Coman wordt namelijk voor de vierde keer vader en heeft daarom tijdelijk zijn teamgenoten verlaten om met het vliegtuig naar zijn vrouw in Zweden te gaan.

Andere snelle profielen in de Franse aanval

Volgens de Franse pers zou hij net op tijd terug kunnen zijn om in aanmerking te komen voor een plek in de selectie voor de kraker van maandag tegen de Rode Duivels.

Gezien de eerste wedstrijden van onze buren, werd hij niet per se als basisspeler verwacht, maar zijn snelheid kan de Belgische defensie pijn doen als hij moet invallen.