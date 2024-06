Goed nieuws voor Tielemans en Dendoncker! Concurrent op het middenveld trekt voor 50 miljoen naar Juventus

De plekjes in het middenveld van Aston Villa waren afgelopen seizoen duur. Tielemans stond 17 keer in de basiself bij Aston Villa in de Premier League. Daarin scoorde hij twee doelpunten en gaf hij zes assists.

De concurrentie in het middenveld is groot. John McGinn en Boubacar Kamara kregen vaak de voorkeur. Ook Douglas Luiz speelde zo goed als elke wedstrijd. De Braziliaanse middenvelder was een sterkhouder onder Unai Emery.

Douglas Luiz zal volgend seizoen echter niet meer spelen voor Villa. De 26-jarige Braziliaan trekt naar Italië en zal de kleuren van Juventus verdedigen. Er zou een transfersom van 50 miljoen mee gemoeid zijn.

🚨⚪️⚫️ Official, confirmed. Douglas Luiz joins Juventus from Aston Villa with value of €50m to be paid in four installments.



Contract until June 2029. 🇧🇷



Samuel Iling Jr and Enzo Barrenechea to join Aston Villa in separate deals worth €22m in total. pic.twitter.com/1Vv8Rld3yG