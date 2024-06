Meer duidelijkheid over de toekomst van Leander Dendoncker die Napoli zal verlaten

Na een half seizoen in Napels zal Leander Dendoncker al opnieuw vertrekken. Dendoncker keert na een korte uitleenbeurt terug naar Aston Villa.

Leander Dendoncker speelde afgelopen seizoen bij het Italiaanse Napoli. Daar zal de Belgische middenvelder volgend seizoen niet meer welkom zijn. Na de uitleenbeurt heeft Napoli besloten om de aankoopoptie niet te lichten.

🚨🔵 Napoli confirm they don’t activate buy option clause for Hamed Traoré who returns to Bournemouth.



Same for Leander Dendoncker who returns to Aston Villa. pic.twitter.com/R3aWnH0QDu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024

In Napels kwam Dendoncker niet vaak aan spelen toe. De 29-jarige Belg moest tevreden zijn met drie invalbeurten in de Serie A. Dendoncker speelde vanaf januari in Italië.

Terug in England hoopt Dendoncker opnieuw op speelminuten. De nummer 32 van Aston Villa wil een plaats in het middenveld van Unai Emery bemachtigen. Daar heeft hij concurrentie van ene Youri Tielemans.

Met Tielemans maakte Dendoncker het mooie weer bij RSC Anderlecht. In 2018 trok het jeugdproduct van Anderlecht naar Wolverhampton voor zo'n 13,5 miljoen. In 2022 nam Aston Villa Dendoncker over voor een som van ruim 15 miljoen.

De marktwaarde van Dendoncker wordt momenteel geschat op 7 miljoen. Die som lijkt voor de meeste Belgische clubs niet haalbaar. Zeker aangezien Dendoncker niet meer van de jongste is lijkt een vroege terugkeer naar de Jupiler Pro League uitgesloten.