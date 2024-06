Het Franse elftal tegen België zou bekend zijn en Didier Deschamps zal iets proberen

Welk elftal zal maandag spelen voor Les Bleus tegen onze Rode Duivels? Didier Deschamps heeft genoeg opties en lijkt zijn keuzes al gemaakt te hebben.

We weten dat de opstelling van het Franse nationale team vaak ruim van tevoren bekend is bij de Franse media, soms zelfs al de dag ervoor. Dit is opnieuw het geval deze keer.

TF1 beweert het zeer waarschijnlijke elftal van Frankrijk te kunnen onthullen voor deze achtste finale tegen België. We weten dat Domenico Tedesco zeer verbaasd was door de samenstelling van Oekraïne tijdens de derde groepswedstrijd, hij zal deze informatie dus zeker optimaal gebruiken.

Want dit elftal, hoewel niet per se verrassend wat betreft de namen in de basis, zou wel verrassend zijn als de voorgestelde tactiek van TF1 juist is. Deschamps zou kiezen voor een versterkt middenveld.

Een versterkt middenveld tegen de Rode Duivels

Zo zouden Ngolo Kanté en Aurélien Tchouaméni allebei starten, terwijl Adrien Rabiot het trio zou aanvullen maar mogelijk ook bij aanvallen aan de zijkant kan aansluiten zoals tegen Polen.

© photonews

Antoine Griezmann, een van de X-factoren van dit Franse team, zou opgesteld worden als nummer 10, maar met zijn werkethiek weten we dat de speler van Atletico ook druk zal zetten op ons middenveld. Voorin zullen Thuram en Mbappé diepgang moeten creëren en doelpunten maken.

Een formatie die echter geen gebruik maakt van een Franse troef: de snelheid van sommige flankspelers, die op de bank blijven. Het zal dus aan Mbappé zijn om zijn snelheid te benutten na Franse balrecuperaties op het middenveld. De winnende tactiek voor Didier Deschamps? Het antwoord volgt deze maandag...