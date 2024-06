Koen Casteels weet dat het beter moet tegen Frankrijk, maar vond de groepsfase helemaal niet zo slecht: "We moeten het positieve meenemen"

Na de groepsfase wacht de Rode Duivels een serieuze opdracht. In de achtste finales moeten ze voorbij Frankrijk geraken. Doelman Koen Casteels gelooft er alvast in.

Tegen Oekraïne speelden de Rode Duivels geen geweldig goed voetbal. Dat zal maandag toch beter moeten. Koen Casteels kon ons in ieder geval beloven dat de ploeg alles zal geven.

"We gaan allemaal ons uiterste best doen en hopelijk is dat voldoende", begint de doelman. "Het is een goede tegenstander, dat weet iedereen. Maar er zijn veel goede tegenstanders in de achtste finales."

"We gaan ons goed voorbereiden, een duidelijk plan hebben en dat zo goed mogelijk uitvoeren. We zullen op een heel goed niveau moeten zijn om die wedstrijd te kunnen winnen."

Les Blues konden ook nog niet overtuigen. Ze scoorden nog geen enkele veldgoal (één penalty en een owngoal), maar slikten ook nog maar één doelpunt.

"Frankrijk is een heel goede, een heel complete ploeg", gaat Casteels verder. "Ze hebben dit EK misschien nog niet het beste voetbal laten zien dat ze kunnen spelen met hun kwaliteiten. We moeten zeker op onze hoede zijn."

De groepsfase verliep minder vlot dan verwacht, maar Casteels weet dat de Duivels er veel goede dingen uit kunnen meenemen. "Ik zou de groepsfase zeker niet vergeten."

"Ik blijf erbij dat onze wedstrijden tegen Slovakije en Roemenië goed waren. Tegen Slovakije hadden we 3-1 kunnen winnen en dan had iedereen anders gesproken, daar was het vooral efficiëntie die ontbrak. We moeten het positieve meenemen, maar we weten ook wel dat we tegen Frankrijk een betere wedstrijd moeten spelen dan tegen Oekraïne", besluit Casteels.