Tedesco heeft andere zorgen dan de rest van ons: "De Ketelaere bijvoorbeeld is een geweldige speler"

Van de persconferentie van Domenico Tedesco zijn we niet echt wijzer geworden van hoe hij morgen Frankrijk gaat aanpakken. De bondscoach hield de lippen stijf op elkaar: "Zal ik jullie meteen ons game plan vertellen? Nee, dat gaan we niet doen."

De bondscoach grapte dan wel, maar werd al snel serieus. In Frankrijk doen er geruchten de ronde dat Didier Deschamps in een 4-4-2 wil aantreden tegen de Rode Duivels. "Als een team zich aanpast aan ons is dat toch een goed teken?", aldus Tedesco. "Het kan ook een persoonlijk signaal zijn bij de Fransen. In eender welk systeem ze spelen, hebben ze veel kwaliteit."

Tedesco zal zelf ook met een plan moeten aankomen om al die kwaliteit te counteren. "We gaan niet één plan nodig hebben, maar meerdere", antwoordde hij. "We zullen ons aan elke situatie moeten kunnen aanpassen. Maar het belangrijkste zijn de spelers en onze fans, het maakt niet uit of we winnen met mijn ideeën."

Het hoge woord is gevallen: 'de fans'. Hoe gaan die straks reageren? "Ik heb geen zin om te jammeren. We zijn gekwalificeerd en dat met de fans is afgehandeld. Supporters mogen ontgoocheling tonen. Oekraïne is geen makkelijke ploeg, dat hebben jullie ook gezien. Het thema is afgesloten. We kunnen het enkel redden als iedereen achter ons staat."

Er leeft het gevoel dat het kan. "We willen ons gewoon kwalificeren. Favoriet of underdog, dat is niet zo belangrijk voor mij. Deze jongens willen het, je voelt het. Dit is een speciale match."

In België maken we ons wel degelijk zorgen om het kwaliteitsverschil. "Die zorgen zijn altijd van jullie kant. Wij vertrouwen elke speler. Ons probleem is dat we er maar 11 op het veld kunnen zetten. Voor mij wordt dat elke week moeilijker om te beslissen wie ik op de bank zet. De Ketelaere speelde bijvoorbeeld nog niet, maar is een geweldige speler."