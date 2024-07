Bob Madou legt eerlijk uit: "Ik geloofde toen ook niet meer in de titel en maakte me zorgen"

Club Brugge werd enigszins verrassend toch nog kampioen afgelopen seizoen. En dat hadden ze bij blauw-zwart enkele maanden geleden eigenlijk zelf niet meer verwacht. Dat is enigszins opvallend, maar tegelijkertijd ook niet verrassend.

"In een normaal competitieformat was het niet meer gelukt voor ons. Ongeacht hoe straf onze remonte was in de Champions’ Play-off", aldus Bob Madou in een interview bij MidMid over de titelkansen van Club Brugge.

"In februari gaf ik mijn eerste interview, wie toen dacht dat we de titel nog zouden pakken … dat waren er niet veel. Voorzitter Bart Verhaeghe geloofde er wel nog in, dat toont een beetje hoe hij is. Ik heb toen wijselijk gezwegen."

© photonews

En toen begonnen de Champions' Play-off: "Tijdens de eerste wedstrijd onder Hayen werden we in de eerste helft weggespeeld door Cercle Brugge en toen maakte ik me zorgen", was Bob Madou heel eerlijk in zijn analyse.

Toen keerde het voor Bob Madou

"Niet specifiek over de titel, maar omdat we een wijziging van coach hadden doorgevoerd en wat tijd hadden gehad om te trainen. We zagen er niets van terug. Na die wedstrijd met een fantastische tweede helft zagen we het beste Club Brugge terug, waar we vijf goals hadden kunnen maken."

"Toen dacht ik als dat ons niveau was, er nog veel kon. Dan zijn we competitief. Je zag ons dna terug, dat we de beste spelerskern hadden hielp natuurlijk, maar de fans begonnen er opnieuw in te geloven en dan konden we opnieuw de challenger worden."