'Even stevig op de rem staan: Club Brugge in gesprek met transfertarget, maar heeft nog lang geen gewonnen spel'

Club Brugge is nog op zoek naar nieuw talent om aan zijn kern toe te voegen. Van gewonnen spel is alleszins geen sprake in de strijd om Shandre Campbell.

Het is nu al ruim twee weken bekend dat Club Brugge geïnteresseerd is in de 18-jarige linkerflankaanvaller. Het is voor het eerst sindsdien dat we iets te horen krijgen over een stand van zaken in dit dossier. Mike Makaab, de zaakwaarnemer van de jonge speler, benadrukt dat de transfer nog zeker niet in kannen en kruiken is.

"Wat ik momenteel kan zeggen is dat het nog te voorbarig is", vertelt Makaab aan het Zuid-Afrikaanse medium FARPost. Campbell is een Zuid-Afrikaan die momenteel in eigen land nog aan de slag is bij SuperSport United. Eén zaak kan wel reeds bevestigd worden: Club Brugge is wel degelijk in gesprek met zijn entourage.

Club zet besprekingen verder

"De besprekingen met de club zijn nog altijd aan de gang. Er ligt nog altijd werk op de plank om tot een akkoord te komen. Er is nog niets afgerond", onderstreept Makaab. Afwachten dus of Club alsnog een akkoord in de wacht kan slepen. Ook het Deense Midtjylland en het Nederlandse Feyenoord zouden interesse hebben in Campbell.