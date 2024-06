'Club Brugge mikt hoog en heeft Zuid-Afrikaans talent op het oog'

De scouts hebben een nieuw interessant profiel ontdekt in Zuid-Afrika. Daar zou namelijk Shandre Campbell van SuperSport United op de radar zijn gekomen. Dat laten Zuid-Afrikaanse media alvast weten op donderdagmiddag.

Verschillende ploegen zouden al geïnformeerd hebben naar het 18-jarige goudhaantje, maar Club Brugge is de laatste club die op de proppen is gekomen. Bij zijn team zouden ze al rekening houden met een vertrek naar Europa.

Houdbaar lijkt Campbell namelijk niet. Afgelopen seizoen wist hij toch heel wat scouts te overtuigen met zijn manier van voetballen. En ook zijn statistieken zijn zeker niet slecht te noemen, want de 18-jarige aanvaller scoort vlot.

