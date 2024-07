Geen tijd voor de Rode Duivels? Thibaut Courtois staat voor seizoen met mogelijk zeven prijzen en 72 wedstrijden

Van een triple of een treble heeft u ongetwijfeld al eens gehoord. Drie prijzen pakken in een seizoen, dat is al straf. Maar wat Real Madrid volgend seizoen kan bolwerken? Dat zou wel eens nog steviger kunnen gaan worden.

Real Madrid speelt volgend seizoen voor niet minder dan zeven prijzen. Sommige daarvan kunnen snel worden binnengehaald, anderen zullen veel meer moeite gaan kosten. Volgens Spaanse bronnen willen ze bij De Koninklijke er wel voor gaan. Thibaut Courtois zou volgens AS een spil worden in het verhaal en dus mogelijk ook heel veel wedstrijden moeten gaan spelen. Hij was dit seizoen veelvuldig geblesseerd, maar zou volgend seizoen de onbetwiste nummer 1 worden. © photonews Temeer Lunin ook op het EK bij Oekraïne niet meteen een zekere indruk gaf, lijkt het erop dat Courtois zich mag gaan opmaken voor een heel druk en zwaar seizoen. Dat hebben ze in Spanje nu ook al door, met mogelijk tot 72 wedstrijden. 72 wedstrijden en meer? De Europese Supercup, de Spaanse Supercup, de Spaanse competitie, de Copa del Rey, de Champions League, het WK voor Clubs én de Intercontinental Cup zouden allemaal een prooi kunnen worden voor Courtois & co. Als de plooien tussen Tedesco en Courtois worden gladgestreken na het WK, wordt het sowieso al puzzelen om nog eventuele extra wedstrijden voor de doelman in te plannen. Zeker de eerste weken beloven héél druk te worden.