Gewezen JPL-smaakmaker en EK-speler staat alweer voor opvallende overstap: duidelijk wie de slechtste zaak doet

Op het EK hebben we een gewezen smaakmaker uit de JPL zijn steentje zien bijdragen. Opvallend: hij maakt nu de definitieve overstap ... naar zijn ex-club.

Voor Georgië was het EK een sprookje. De voetbaldwerg slaagde er op zijn eerste EK in om Portugal te verslaan in de groepsfase en zich zo te plaatsen voor de achtste finales. Het ging er zondag uit met 4-1 tegen Spanje, met ook ene Georges Mikautadze tussen de lijnen. Die naam doet in België nog wel een belletje rinkelen.

FC Metz huurde hem in de seizoen 2020-2021 en 2021-2022 uit aan Seraing. In de zomer van 2023 versierde de spits dan een transfer naar Ajax, dat 16 miljoen euro voor hem op tafel legde. In Amsterdam kon hij echter nooit doorbreken. Daardoor werd hij de laatste zes maanden alweer uitgeleend aan, jawel, FC Metz.

Ajax lijdt verlies van 3 miljoen euro

Het ging om een uitleenbeurt met optie tot een definitieve aankoop. Die optie is inmiddels gelicht, bevestigt Ajax ook op zijn website. Beide clubs hebben een overeenkomst gesloten voor een transferbedrag van 13 miljoen euro. Ajax heeft loon betaald aan een speler die het niet kon waarmaken en doet dus ook nog eens 3 miljoen verlies.

Duidelijk een slechte zaak voor de Nederlandse club, al zijn de Amsterdammers wellicht opgelucht dat ze toch nog een bedrag konden vangen dat enigszins in de buurt ligt van de aankoopprijs. Mikautadze trekt dus weer definitief naar Metz en in die vertrouwde omgeving moet hij zijn capaciteiten weer ten volle tot uiting brengen.