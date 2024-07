L'Équipe pakt uit met forse waarschuwingen voor Les Bleus tegen de Rode Duivels: "Waag het niet"

Hier en daar zal er wel een chauvinistische Franse noot zijn, maar Les Bleus zijn tegen de Rode Duivels nog niet zegezeker. De Franse krant L'Équipe komt al helemaal met een reeks waarschuwingen.

"België mag dan een tegenstander zijn die wat betreft vormpeil geen top is, maar heeft wel enkele 'grote' spelers die in staat zijn het verschil te maken", staat in de gerenommeerde krant te lezen. Het gaat dan vooral onder meer over Romelu Lukaku. De man die is uitgegroeid tot pechvogel van het toernooi inzake de afwerking.

"Ook al lijkt hij op dit EK voorlopig op zijn limieten te botsen, Lukaku blijft een prima targetspits en een dreiging als hij in de diepte kan aangespeeld worden. De statistieken liegen niet: als de VAR zich er niet had mee bemoeid, was Lukaku mede-topschutter op dit EK met drie goals." Lukaku zal gebrand zijn op een knalprestatie.

Ook Kevin De Bruyne wordt aangehaald: hij wordt een wereldspeler, icoon van het Belgisch voetbal en meesterpasser genoemd, ook al zou het tegen zijn natuur zijn dat hij aanvoerder is. "Maar waag het niet hem uit te dagen. In Stuttgart weigerde hij de fluitende en wild gesticulerende Belgische fans te groeten na de sof tegen Oekraïne."