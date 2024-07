Daags na uitschakeling op het EK uitstekend nieuws voor Rode Duivel: transfer voor meer dan 20 miljoen euro een feit

Daags na de uitschakeling op het EK met de Rode Duivels valt er toch weer veel beter nieuws te rapen voor Orel Mangala. Hij kan bij Lyon blijven voetballen.

Dat was de voorbije maanden reeds het geval. Olympique Lyon huurde hem sinds februari van Nottingham Forest. De defensieve middenvelder ruilde zo de Premier League voor de Ligue 1. Vervolgens kwam de international in totaal 12 keer in actie voor Lyon: 8 keer in de competitie en 4 keer in de Franse beker.

Lyon had ook een aankoopoptie en laat nu weten dat het die gelicht heeft. Ploeg en speler gaan dus samen verder, in de hoop zo geschiedenis te kunnen schrijven. Dat was dit seizoen al niet veraf: Lyon schopte het tot de bekerfinale, maar verloor die van PSG. Mangala heeft nu een contract getekend tot midden 2028.

Voor het lichten van de optie en het definitief inlijven van de Belg moest Lyon wel 23,4 miljoen euro op tafel leggen. Op basis van zijn prestaties tot dusver was de Franse club daar dus toe bereid.

Als het hem op een gegeven moment zou doorverkopen, is 10% van dat transferbedrag dan wel nog voor Nottingham Forest. Mangala is de eerste Rode Duivel die na het EK duidelijkheid verwerft over zijn toekomst.

Het was ook voor hem een toernooi met enige kritiek aan zijn adres, zeker nadat het tegen Slovakije niet liep op het Belgische middenveld. De beste bijdrage van Mangala op het EK was zijn invalbeurt tegen Frankrijk.