Stevige aanvallende versterking: Belgische topclub haalt tweede spits op vier uur tijd in huis

De kans dat Mohamed Amoura en Cameron Puertas de club zullen verlaten mag realistisch worden ingeschat. En dus anticiperen ze alvast met de komst van meerdere nieuwe aanvallers. Dat hebben ze ook officieel aangekondigd.

Nadat eerder al de deal rond Mohammed Fuseini van Sturm Graz werd geofficialiseerd, is er nu met Promise 'Tobi' David ook nog een tweede aanvaller aangekondigd bij de Brusselaars. Dat is een 22-jarige Canadees.

Net als Fuseini komt ook hij uit een competitie die je niet meteen zou verwachten, want de jonge aanvaller komt over van Kalju FC uit Estland. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij Union Saint-Gilloise, met optie op nog een vierde jaar.

Vorig seizoen maakte hij heel wat indruk bij de Estse ploeg, waarvoor hij in totaal 14 goals scoorde en 3 assists gaf. Nu mag hij zich dus net als Fuseini gaan opmaken voor een avontuur bij Union en dus ook Europees voetbal.

From Toronto to Brussels, always with a smile. Welcome Tobi! 🤩 pic.twitter.com/3MVLrNqiXW