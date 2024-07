Opmerkelijk: twee keer gescoord, maar nu zwaar in de problemen bij de UEFA omwille van viering

De Turkse verdediger Merih Demiral vierde zijn twee doelpunten dinsdagavond op het EK voetbal tegen Oostenrijk (2-1) met een omstreden handgebaar van de Grijze Wolven, een extreemrechtse Turkse beweging. De UEFA opende woensdag een onderzoek.

"Hoe ik heb gevierd, heeft met mijn Turkse identiteit te maken", verklaarde Demiral na de wedstrijd in Leipzig. "Ik heb mensen gezien in het stadion die het gebaar ook maakten."

Volgens de speler moet er "geen verborgen boodschap" achter worden gezocht. "Ik wilde enkel tonen hoe blij en trots ik was."

De beweging van de Grijze Wolven staat in meerdere Europese landen, waaronder EK-organisator Duitsland, op de radar van de inlichtingendiensten. In Turkije wordt ze vertegenwoordigd door de ultranationalistische partij MHP, een partner van de conservatieve AKP van president Recep Tayyip Erdogan.

De UEFA gaf woensdag aan een disciplinair onderzoek naar het omstreden gebaar te hebben geopend. Het spreekt in een kort bericht op zijn website over "vermeend ongepast gedrag".

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser toonde zich woest over het gebaar van Demiral. "De symbolen van Turkse rechts-extremisten horen niet thuis in onze stadions. Het EK gebruiken als platform voor racisme is volstrekt onaanvaardbaar", reageerde Faeser via X.