Denis van Wijk gaat hard: "Wat Tedesco zegt strookt niet met de waarheid"

De Rode Duivels liggen uit het EK in Duitsland. In de achtste finales werd met 0-1 verloren van Frankrijk in Düsseldorf en dus moesten de Rode Duivels naar huis. De kritiek op de Belgen was dan ook bijzonder groot.

Denis van Wijk ging hard in zijn analyse bij Sporza. Volgens hem heeft bondscoach Domenico Tedesco zeker heel wat boter op het hoofd. Die analyse maakt hij uiteindelijk zeer duidelijk en daarbij schuwde hij de harde woorden niet.

"De Rode Duivels kwamen tot 46 doelpogingen in de groepsfase, waarvan achttien op doel. Als je dan maar twee keer scoort is het rendement veel te laag", aldus van Wijk in de nasleep van het duel tegen de Fransen.

© photonews

"Ik vind de analyse van Tedesco heel erg slecht, want het strookte niet met de waarheid. Goed of slecht spelen is nog een ding, maar als hij zegt dat we risico’s hebben genomen … dat is toch niet echt wat ik zag", is de Nederlander streng.

Strenge van WIjk voor Tedesco

"Hun gameplan werd op zich eigenlijk wel goed uitgevoerd in de eerste helft tegen Frankrijk", vond hij nog. Daarna was er echter te weinig durf en zeker na de 0-1 konden de Belgen geen vuist meer maken. Eerder was er ook al kritiek na de match tegen Oekraïne.

Van Wijk gaf eerder ook al een mogelijk opvolger aan. Philippe Clement zou volgens hem een mogelijke leuke opvolger zijn. "Waarom zoek je het niet eens in eigen tuin", vroeg hij zich hardop af in de beschouwende programma's in de nasleep van Frankrijk - België.