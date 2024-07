Michy Batshuayi praat over zijn opmerkelijke transfer...en haalt uit naar Fenerbahçe

Dit is een van de meest verrassende transfers van deze transferperiode: Michy Batshuayi verlaat Fenerbahçe en tekende bij de grote rivaal, Galatasaray.

Het is nu officieel: Michy Batshuayi heeft getekend bij Galatasaray. De Belgische aanvaller gaat een nieuwe uitdaging aan in zijn carrière door te kiezen voor een zeer besproken transfer.

Op sociale media heeft hij gesproken over zijn transfer en richtte hij zich tot de supporters. "Beste supporters, iets meer dan 3 jaar geleden strekte ik mijn vleugels uit in deze boeiende en gepassioneerde stad Istanbul. Sommigen dachten misschien dat ik hier aankwam bij het vallen van de avond van mijn carrière."

"Dankzij de clubs die in mij geloofden en de steun van de fans, heb ik mijn doelgerichte cape weer omgeslagen en heb ik de passie en het licht teruggevonden die ik nodig had om me opnieuw te ontplooien in een competitieve competitie."

Vervolgens legt hij uit waarom hij niet bij Fenerbahce heeft verlengd. "Sinds januari kon ik vrij onderhandelen en wachtte ik op vernieuwd vertrouwen voor het komende seizoen. Hoewel ik nooit heb getwijfeld aan de intenties, ben ik niet geraakt door daden."

Met deze constatering is het nu tijd voor mij om op te stijgen naar een nieuwe uitdaging. Ik heb besloten om me te verbinden aan Galatasaray en mijn liefde voor de stad Istanbul en de Süper Lig te tonen."

Hij rechtvaardigt ook zijn transfer naar de aartsvijand van Fenerbahce. "Ik begrijp de impact van mijn beslissing en deze handtekening. Ik blijf recht en trots. Ik vergeet niet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Maar ik weet ook waar ik naartoe ga. Ik ben blij om in deze stad te blijven die me dierbaar is, om de kleuren van de meest gedecoreerde club hier te dragen en zal alles geven om te helpen bij het voortzetten van de traditie van succes."