Referee Department komt met verbazend nieuws en stelt ref aan als nieuwe technisch directeur

De voorbije seizoenen stond de Belgische arbitrage meermaals onder vuur. Nu heeft het Belgian Referee Department een opvallende move gemaakt. Frank De Bleeckere is niet langer de technisch directeur van het Referee Department.

Het Professional Refereeing Department werkte de voorbije seizoenen onder technisch directeur Frank De Bleeckere. Hij was een van de mannen die het op maandag steevast moest komen uitleggen aan Eleven Sports.

Dat zal volgend seizoen niet meer zo zijn, want De Bleeckere is niet langer de technisch directeur. Hij zal worden opgevolgd door Jonathan Lardot. Die stopt daardoor meteen ook als actief scheidsrechter in de Belgische profcompetities.

De 40-jarige Luikenaar hangt zijn fluitje per direct aan de haak en de viervoudig scheidsrechter van het jaar kiest meteen voor een nieuwe opdracht als technisch directeur. De scheidsrechter zelf is heel blij met zijn nieuwe opdracht.

"Het einde van mijn sportieve carrière betekent straks de start van een ambitieus en realistisch project. Onze doelstelling met Peter Willems is om de globale ontwikkeling van de Belgische scheidsrechters te ondersteunen, in de overtuiging dat we over alle troeven beschikken om het hoogste Europese niveau te bereiken", aldus Lardot.

Stap vooruit zetten

Ook de voetbalbond is enorm tevreden met de deal:

"De KBVB neemt weer een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de arbitrage. De aanstelling van Jonathan als TD weerspiegelt de ambitie om die op lange termijn verder naar een hoger niveau te tillen."

"Onder leiding van Peter Willems zal Jonathan verder werken aan een visie en strategisch plan voor de Belgische arbitrage, en een geoptimaliseerde structuur voor het PRD. In uitvoering van dat plan, en in nauwe samenwerking met de regionale federaties, staat hij in voor de begeleiding en coaching van de Belgische scheidrechters."