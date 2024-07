Anderlecht kan ook talentvolle aanvaller niet overtuigen, die trekt nu net de grens over

Ibrahim Ayodele, de getalenteerde Nigeriaanse aanvaller, heeft een contract getekend bij LOSC Lille, zo meldt de gerenommeerde sportjournalist Fabrizio Romano. Hiermee vist RSC Anderlecht achter het net in de race om het jonge voetbaltalent binnen te halen.

Niet alleen RSC Anderlecht had zijn oog laten vallen op Ayodele. Ook verschillende Nederlandse clubs toonden interesse in de aanvaller, hoewel niet duidelijk is welke clubs het precies betreft. LOSC Lille was echter iedereen te snel af en haalde de veelbelovende speler binnen.

Ayodele komt over van de Beyond Limits Football Academy, een opleidingsinstituut dat bekend staat om zijn talentontwikkeling in Nigeria. De jonge aanvaller treedt hiermee in de voetsporen van gerenommeerde voetballers zoals Victor Osimhen, Vincent Enyeama en Osaze Odemwingie, die eerder ook voor Lille uitkwamen en successen boekten.

Bij Lille krijgt Ayodele de kans om zich verder te ontwikkelen en zijn potentieel volledig te benutten. De club staat bekend om zijn goede jeugdopleiding en het vermogen om jonge spelers naar de top te begeleiden.

Voor Anderlecht blijft het intussen blijkbaar zoeken naar de juiste transfers. Jesper Fredberg heeft het momenteel moeilijk om nu al spelers binnen te halen terwijl het EK nog bezig is.

Dat geeft wel problemen, want Anderlecht vertrekt zondag al op stage. Dat zal zonder versterkingen gebeuren en zonder de internationals.