Hands of niet? Dubieuze beslissing in topper tussen Spanje en Duitsland luidt pensioen van legende in

Na 90 minuten lukte het niet maar na 120 minuten werd er dan toch een winnaar gevonden in de kraker tussen Spanje en Duitsland in de kwartfinale op het EK in Duitsland.

Een finale avant la lettre werd de wedstrijd genoemd en qua beladenheid werden die verwachtingen alleszins wel ingevuld. Uiteindelijk trok Spanje aan het langste eind dankzij een kopbal van Merino in de laatste minuten van de verlengingen.

Toch voelt gastland Duitsland zich niet helemaal lekker bij die uitschakeling. Tijdens die verlenging wilden de Duitsers namelijk een strafschop voor hands van Cucurella. Een pegel van Musiala van buiten de 16 landde namelijk op de arm van Cucurella in de 16. Engels scheidsrechter Anthony Taylor en zijn VAR-team oordeelden echter om niet naar de stip te wijzen.

Afscheid Toni Kroos

En dat betekende even later de uitschakeling van Duitsland op het EK. De voetbalfan neemt niet alleen afscheid van een goed voetballende ploeg maar ook van Toni Kroos. De 34-jarige middenvelder was namelijk aan zijn laatste seizoen bezig.

In dat laatste seizoen navigeerde hij Real Madrid naar winst in de Champions League, de zesde op zijn palmares. Al is de erelijst van Kroos bijna eindeloos. Met Duitsland werd hij in 2014 wereldkampioen en hij won ook tal van landstitels.

De meegereisde Spaanse supporters gaven Kroos nog een laatste eresaluut na affluiten. Kroos was namelijk heel populair in Spanje vanwege zijn lange staat van dienst bij Real Madrid.