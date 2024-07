Jesper Fredberg laat zich uit over transfer van Zeno Debast naar Sporting CP

Volg België nu via WhatsApp!

Donderdag werd officieel bekendgemaakt dat Zeno Debast naar Sporting CP trekt. Na 96 wedstrijden neemt hij afscheid van Anderlecht.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar donderdag werd het na lang wachten officieel bekendgemaakt. Zeno Debast trekt voor vijf jaar naar Sporting CP.

Hij tekende een contract tot 2029 bij de Portugese landskampioen, dat zeker 15,5 miljoen euro betaalt aan paars-wit. Dat bedrag kan echter nog oplopen door de 5,5 miljoen euro aan bonussen.

Jesper Fredberg reageerde op de clubwebsite van Anderlecht al even kort op de transfer van de verdediger. "Zeno is een lichtend voorbeeld voor al onze jeugdspelers die kunnen uitgroeien tot een sterkhouder in het eerste elftal", begint hij.

"Na twee seizoenen als basisspeler is hij nu klaar voor de volgende stap. We zijn allemaal erg trots op de ontwikkeling van Zeno en tevreden met het akkoord dat we met Sporting Lissabon hebben gesloten", gaat hij verder.

Debast gaf zelf al aan "ooit terug te komen". "We wensen Zeno veel succes en we kijken ernaar uit om hem in de toekomst opnieuw te verwelkomen bij Anderlecht", besluit Fredberg.