OFFICIEEL: Ronny Deila kiest voor exotisch avontuur en heeft nieuwe uitdaging beet na ontslag bij Club Brugge

Ronny Deila werd vlak voor de play-offs ontslagen bij Club Brugge na een reeks tegenvallende resultaten. Het zal dus met gemengde gevoelens geweest zijn dat hij Club Brugge alsnog de titel zag winnen.

Op het moment van zijn vertrek, na de nederlaag tegen STVV, stond Club nog op 19 punten van Union SG. Deila heeft tot nu gewacht om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Na contact te hebben gehad met het Zweedse AIK Solna, heeft hij uiteindelijk getekend bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

Deila volgt de Serviër Goran Tufegdzic op, die erin slaagde de beker te winnen en het team naar de vijfde plaats in het kampioenschap te leiden. Het wordt voor Deila nu zijn tweede ervaring buiten het Europese voetbal, na zijn tijd bij New York City tussen 2020 en 2022.

