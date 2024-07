"De Belgen komen een beetje arrogant op mij over" - Door De Bruyne beledigde journalist reageert

Na de uitschakeling van de Rode Duivels stelde een Italiaanse journalist een vraag die slecht werd ontvangen door Kevin De Bruyne. De Belgische aanvoerder noemde hem toen "dom", en Tancredi Palmeri reageerde.

Naar aanleiding van dit incident, had de Italiaanse journalist Tancredi Palmeri, aan wie Kevin De Bruyne een discreet "stupid" (in het Engels) had gestuurd na zijn vraag, getweet en gereageerd op de Rode Duivel. Palmeri noemde KDB een "verwend kind" en heeft nu op hem gereageerd in een interview voor Radio Radio Talk & Sport.

"Ik heb niemand beledigd", benadrukt Palmeri, correspondent voor SportItalia en medewerker voor CNN en Al Jazeera. "Ik denk dat de Belgen een beetje arrogant zijn. Maar ik heb veel Belgische vrienden en collega's, prachtige mensen."

Een nerveuze De Bruyne

Volgens Tancredi Palmeri was Kevin De Bruyne "nerveus": "Ik begrijp dat de vraag hem irriteerde. Ik stelde hem een zeer directe vraag, maar niet provocerend. Echter, omdat bijna niemand meer echte vragen stelt, lijkt het bijna provocerend", stelt hij, voordat hij De Bruyne bekritiseert.

"Ik zal zijn "stupid" naar de afzender terugsturen. Ik betreur dat hij het zei terwijl hij zich omdraaide en dat ze hem wegleidden. Ik had liever gehad dat hij het me rechtstreeks had gezegd zodat ik kon antwoorden", concludeert Palmeri, die duidelijk niet met KDB op vakantie zal gaan.

Ter herinnering, Tancredi Palmeri had aan de aanvoerder van de Rode Duivels gevraagd wat hij vond van het feit dat de Gouden Generatie van België nooit een trofee had gewonnen. De Bruyne benadrukte toen dat Spanje, Engeland of Duitsland ook Gouden Generaties hadden die ook niets hadden gewonnen.